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В Херсонской области оккупанты хотят провести "перепись" населения, - Денисова

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Херсонская область, Суббота 14 мая 2022 16:15
В Херсонской области оккупанты хотят провести "перепись" населения, - Денисова Херсонская область (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты хотят провести "перепись" населения в Херсонской области. Отмечается, что враг хочет это сделать, как раньше это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

В частности, жители Генического района начали получать уведомления с призывом обратиться в сельсовет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение.

Также в объявлениях указывается, что это будет касаться только тех, кто имеет местную прописку.

Кроме того, оккупанты планируют начать "перепись" в понедельник, 16 мая и завершить до конца месяца.

"Учитывая то, что идея с "референдумом" на Херсонщине провалилась, российские оккупанты рассматривают различные варианты относительно "статуса" временно оккупированных территорий, в том числе и создания так называемого Крымского федерального округа", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Херсонскую область вероятно фосфорными снарядами.

Также мы писали, что Россия пытается закрепить позиции в Херсонской области, чтобы продвинуться к Николаевской.

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