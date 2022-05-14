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Довго детонувало. Арестович розповів про удар по пункту управління РФ в Херсонській області

Фото: Олексій Арестович (24tv.ua)
Автор: Антон Федорців

ЗСУ завдали удар по ворожому командному пункту в Херсонській області. Імовірно, там працював вищий офіцерський склад.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

"У Херсонській області ми накрили пункт управління дуже високого рівня. Не нижче бригадного. Для правобережжя це дуже високий рівень. Там довго детонувало все, дуже гарно поцілили", – сказав Арестович.

Тим часом президент Зеленський заявив про активну роботу над примусом окупантів до розблокування Чорного моря та українських портів. Це дозволить Україні відновити експорт сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, що війська РФ зібралися провести "перепис" населення в захопленій частині Херсонської області.

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