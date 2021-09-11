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После долгих лет розысков: в Украине задержали болгарского наркобарона Брендо

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Киев, Суббота 11 сентября 2021 00:59
После долгих лет розысков: в Украине задержали болгарского наркобарона Брендо Фото: в Киеве задержали известного наркобарона (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

МИД Болгарии заявил, что полиция в Киеве задержала известного наркобарона Эвелина Банева-Брендо. Он находился в розыске несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарскую службу "Радио Свобода".

Интерпол безуспешно разыскивал Банева с 2016 года. В последний раз он был приговорен к 6 годам лишения свободы за отмывание денег от незаконного оборота наркотиков Верховным кассационным судом Болгарии в 2018 году.

В Италии и Румынии ему грозит наказание в виде 20 и 10,5 лет за решеткой за незаконный оборот наркотиков.

Как отмечается, в последний раз имя Брендо упоминалось в СМИ в конце 2020 года. Тогда офис генерального прокурора Швейцарии объявил о завершении 12-летнего расследования отмывания денег от незаконного оборота наркотиков с участием болгарской мафии.

Обвинения были предъявлены Credit Suisse Bank, его бывшему менеджеру и нескольким другим подозреваемым.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную банду, которая сбывала контрабандный кокаин. Лидер банды пытался скрыться от сотрудников спецслужбы, но его задержали в Ровно.

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