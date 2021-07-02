В Ровно задержали "наркобарона" за сбыт контрабандного кокаина

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную банду, которая сбывала контрабандный кокаин. Лидер банды пытался скрыться от сотрудников спецслужбы, но его задержали в Ровно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

Как установила спецслужба, банда наладила канал контрабандного ввоза в Украину кокаина из стран Латинской Америки. Наркотики они планировали сбывать оптом на территории Ровенской и Волынской областей.

"Своих клиентов злоумышленники подыскивали через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов", - рассказали в СБУ.

Фото: в Ровно задержали "наркобарона" (ssu.gov.ua)

Правоохранители провели обыски по местам проживания и помещениям участников банды и изъяли:

подготовленную к сбыту партию наркотиков;

3 единицы огнестрельного оружия;

технические устройства для блокировки радиосигнала;

деньги, полученные преступным путем.

Организатору банды сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 14, ст. 2 ст. 305, частями 2 и 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас спецслужба устанавливает всех причастных к "наркобизнесу" для привлечения их к ответственности.