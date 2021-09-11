Після довгих років розшуків: в Україні затримали болгарського наркобарона Брендо
МЗС Болгарії заявило, що поліція в Києві затримала відомого наркобарона Евеліна Банєва-Брендо. Він перебував у розшуку кілька років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода".
Інтерпол безрезультатно розшукував Банєва з 2016 року. Востаннє він був засуджений до 6 років позбавлення волі за відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків Верховним касаційним судом Болгарії у 2018 році.
В Італії та Румунії йому загрожує покарання у вигляді 20 і 10,5 років за ґратами за незаконний обіг наркотиків.
Як зазначається, Востаннє ім'я Брендо згадувалося в ЗМІ наприкінці 2020 року. Тоді офіс генерального прокурора Швейцарії оголосив про завершення 12-річного розслідування відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків за участю болгарської мафії.
Звинувачення були пред'явлені Credit Suisse Bank, його колишньому менеджеру і кільком іншим підозрюваним.
Раніше Служба безпеки України викрила міжрегіональну банду, яка збувала контрабандний кокаїн. Лідер банди намагався сховатися від співробітників спецслужби, але його затримали в Рівному.