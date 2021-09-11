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Після довгих років розшуків: в Україні затримали болгарського наркобарона Брендо

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Київ, Субота 11 вересня 2021 00:59
Після довгих років розшуків: в Україні затримали болгарського наркобарона Брендо Фото: у Києві затримали відомого наркобарона (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

МЗС Болгарії заявило, що поліція в Києві затримала відомого наркобарона Евеліна Банєва-Брендо. Він перебував у розшуку кілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода".

Інтерпол безрезультатно розшукував Банєва з 2016 року. Востаннє він був засуджений до 6 років позбавлення волі за відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків Верховним касаційним судом Болгарії у 2018 році.

В Італії та Румунії йому загрожує покарання у вигляді 20 і 10,5 років за ґратами за незаконний обіг наркотиків.

Як зазначається, Востаннє ім'я Брендо згадувалося в ЗМІ наприкінці 2020 року. Тоді офіс генерального прокурора Швейцарії оголосив про завершення 12-річного розслідування відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків за участю болгарської мафії.

Звинувачення були пред'явлені Credit Suisse Bank, його колишньому менеджеру і кільком іншим підозрюваним.

Раніше Служба безпеки України викрила міжрегіональну банду, яка збувала контрабандний кокаїн. Лідер банди намагався сховатися від співробітників спецслужби, але його затримали в Рівному.

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