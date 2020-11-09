Долги за распределение природного газа в Харькове превысили 6 млн гривен

Газовый вентиль (dtek.com)

Долги бытовых потребителей за распределение (доставку) природного газа в Харькове достигли более 6,8 млн гривен. Долг может быть принудительно взыскан в судебном порядке, что приведет к дополнительным финансовым затратам в виде оплаты судебного сбора.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгоргаз".

Задолженность, согласно действующему законодательству, после окончания карантина может стать причиной отключения домов от системы газоснабжения. Кроме того, согласно Кодексу ГРС даже после ограничения услуг по распределению газа текущие начисления будут осуществляться, а долг может быть принудительно взыскано в судебном порядке, что приведет к дополнительным финансовым затратам в виде оплаты судебного сбора.

"Стремясь защитить социально уязвимые слои населения в период карантина, Верховная Рада Украины приняла закон, которым запрещает осуществлять отключение от газоснабжения бытовых потребителей, начислять им штрафы и пени за несвоевременную оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Следствием этого государственного решения стал глубокий кризис не платежей в газовой сфере, которая нарастает и крайне пагубно влияет на работу газораспределительного предприятия", - отмечает начальник отдела продаж АО "Харьковгоргаз" Яна Карвешкина.

В пресс-службе отметили, что сейчас не применяют санкции за просрочку оплаты за услугу распределения газа, однако во время карантина нет моратория на взыскание долгов в судебном порядке. В сложившихся условиях предприятие АО "Харьковгоргаз" прибегает к крайним мерам, должникам уже отправлено более 77 тысяч досудебных предупреждений о необходимости оплатить предоставленную услугу.

"АО "Харьковгоргаз" обращается с убедительной просьбой к каждому потребителю: найти возможность и срочно оплатить счета за доставку газа. Ведь обязанность каждого клиента - вовремя рассчитываться за полученные услуги, чтобы в дальнейшем бесперебойно получать голубое топливо и обеспечить сложный непрерывный технологический процесс доставки газа, в котором задействован весь комплекс сетей и регулирующего оборудования", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что оплатить доставку газа можно онлайн с помощью сервисов 104.ua. Одним из самых популярных среди потребителей газа - вайбер и телеграмм-боты 7104ua. С их помощью можно передавать показания счетчиков газа и просматривать их историю, проверять начисление и архив выплат, загружать квитанции и оплачивать распределение газа.