Борги за розподіл природного газу в Харкові перевищили 6 млн гривень

Газовий вентиль (dtek.com)

Борги побутових споживачів за розподіл (доставку) природного газу в Харкові досягли понад 6,8 млн гривень. Борг може бути примусово стягнутий в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат у вигляді оплати судового збору.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Харківміськгаз".

Заборгованість, згідно з чинним законодавством, після закінчення карантину може стати причиною відключення будинків від системи газопостачання. Крім того, згідно з Кодексом ГРС навіть після обмеження послуг з розподілу газу поточні нарахування будуть здійснюватися, а борг може бути примусово стягнуто в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат у вигляді оплати судового збору.

"Прагнучи захистити соціально уразливі верстви населення у період карантину, Верховна Рада України прийняла закон, яким забороняє здійснювати відключення від газопостачання побутових споживачів, нараховувати їм штрафи і пені за несвоєчасну оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Наслідком цього державного рішення стала глибока криза платежів в газовій сфері, яка наростає і вкрай згубно впливає на роботу газорозподільного підприємства", - відзначає начальник відділу продажів АТ "Харківміськгаз" Яна Карвешкіна.

У прес-службі зазначили, що зараз не застосовують санкції за прострочення оплати за послугу розподілу газу, однак під час карантину немає мораторію на стягнення боргів у судовому порядку. У сформованих умовах підприємство АТ "Харківміськгаз" вдається до крайніх заходів, боржникам вже відправлено понад 77 тисяч досудових попереджень про необхідність оплатити надану послугу.

"АТ "Харківміськгаз" звертається з переконливим проханням до кожного споживача: знайти можливість і терміново оплатити рахунки за доставку газу. Адже обов'язок кожного клієнта - вчасно розраховуватися за отримані послуги, щоб надалі безперебійно отримувати блакитне паливо і забезпечити складний безперервний технологічний процес доставки газу, в якому задіяний весь комплекс мереж та регулюючого обладнання", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що оплатити доставку газу можна за допомогою сервісів онлайн 104.ua. Одним з найпопулярніших серед споживачів газу - вайбер і телеграм-боти 7104ua. З їх допомогою можна передавати показання лічильників газу і переглядати їх історію, перевіряти нарахування та архів виплат, завантажувати квитанції і оплачувати розподіл газу.