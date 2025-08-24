Долетіли до Чувашії: понад 10 регіонів РФ атакували невідомі дрони

Мешканці Старого Оскола почули звуки вибухів о 23:40, потім о 23:50, після цього пролунали ще чотири гучні звуки.

Дрони летіли низько, від вибухів у декількох районах затремтіли вікна в будинках і спрацювали сигналізації у машин.

Близько 22:00 про небезпеку БПлА в Бєлгородській області в своєму Telegram-каналі попереджав губернатор В'ячеслав Гладков.

У Калузькій області місцеві жителі також чули кілька гучних вибухів. Вони лунали, зокрема, біля військового аеродрому Єрмоліно, розташованого в Боровському районі.

Міноборони Росії повідомило, що 57 безпілотників було знищено над територіями Брянської, Калузької, Смоленської, Курської, Ленінградської, Тверської, Новгородської, Орловської, Тамбовської областей, Московського регіону, Республіки Чувашія та акваторією Чорного моря.