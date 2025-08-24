RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Долетели до Чувашии: более 10 регионов РФ атаковали неизвестные дроны

Иллюстративное фото: более 10 регионов РФ атаковали неизвестные дроны 24 августа (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Минимум пять взрывов в небе услышали жители Старого Оскола Белгородской области. Еще несколько прозвучали в Калужской области. В то же время над российскими регионами замечены неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и министерство обороны России.

Жители Старого Оскола услышали звуки взрывов в 23:40, затем в 23:50, после этого раздались еще четыре громких звука.

Дроны летели низко, от взрывов в нескольких районах задрожали окна в домах и сработали сигнализации у машин.

Около 22:00 об опасности БПлА в Белгородской области в своем Telegram-канале предупреждал губернатор Вячеслав Гладков.

В Калужской области местные жители также слышали несколько громких взрывов. Они раздавались, в частности, возле военного аэродрома Ермолино, расположенного в Боровском районе.

Минобороны России сообщило, что 57 беспилотников были уничтожены над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря.

 

 

 

Ранее РБК-Украина писало, что 23 августа ряд российских аэропортов прекратили прием и выпуск самолетов из-за атаки неизвестных дронов. В Росавиации заявляли о приостановке полетов в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Кирова, Нижнекамска, Казани, и даже в московском аэропорту "Шереметьево".

В ночь на 23 августа неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область. Там произошел пожар в районе железнодорожной станции.

