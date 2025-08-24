Долетели до Чувашии: более 10 регионов РФ атаковали неизвестные дроны

Жители Старого Оскола услышали звуки взрывов в 23:40, затем в 23:50, после этого раздались еще четыре громких звука.

Дроны летели низко, от взрывов в нескольких районах задрожали окна в домах и сработали сигнализации у машин.

Около 22:00 об опасности БПлА в Белгородской области в своем Telegram-канале предупреждал губернатор Вячеслав Гладков.

В Калужской области местные жители также слышали несколько громких взрывов. Они раздавались, в частности, возле военного аэродрома Ермолино, расположенного в Боровском районе.

Минобороны России сообщило, что 57 беспилотников были уничтожены над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря.