Долетели до Чувашии: более 10 регионов РФ атаковали неизвестные дроны

Минимум пять взрывов в небе услышали жители Старого Оскола Белгородской области. Еще несколько прозвучали в Калужской области. В то же время над российскими регионами замечены неизвестные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и министерство обороны России.
Жители Старого Оскола услышали звуки взрывов в 23:40, затем в 23:50, после этого раздались еще четыре громких звука.
Дроны летели низко, от взрывов в нескольких районах задрожали окна в домах и сработали сигнализации у машин.
Около 22:00 об опасности БПлА в Белгородской области в своем Telegram-канале предупреждал губернатор Вячеслав Гладков.
В Калужской области местные жители также слышали несколько громких взрывов. Они раздавались, в частности, возле военного аэродрома Ермолино, расположенного в Боровском районе.
Минобороны России сообщило, что 57 беспилотников были уничтожены над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря.
Ранее РБК-Украина писало, что 23 августа ряд российских аэропортов прекратили прием и выпуск самолетов из-за атаки неизвестных дронов. В Росавиации заявляли о приостановке полетов в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Кирова, Нижнекамска, Казани, и даже в московском аэропорту "Шереметьево".
В ночь на 23 августа неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область. Там произошел пожар в районе железнодорожной станции.