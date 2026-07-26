Долари чи гривневі депозити: чого чекати від курсу у серпні та де краще тримати заощадження

У серпні ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно прогнозованою. За базовим сценарієм курс долара триматиметься в межах 44,5-45,5 грн, а євро - 51-52,5 грн.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус банку'' Тарас Лєсовий.
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"За базового сценарію курс долара перебуватиме в межах 44,5-45,5 грн, а євро - 51-52,5 грн. Вихід за ці коридори можливий лише під впливом вагомих зовнішніх або внутрішніх подій, однак наразі передумов для тривалого курсового "ривка" немає", - пояснює банкір.
Потенційні "тригери": Перебіг війни, інтенсивність обстрілів, обсяги імпорту пального та енергообладнання, світові ціни на нафту, курс євро до долара на світових ринках, а також психологія громадян під час безпекових загострень.
Поведінка громадян: Під час обстрілів частина українців купує готівкову валюту не через очікування девальвації, а як психологічний "резерв" на випадок непередбачуваних обставин. Проте економічної доцільності купувати валюту за будь-якого курсу немає, якщо різниця купівлі-продажу та стабільна гривня зменшують результат.
Раціональний підхід - не обирати лише один інструмент, а розділяти кошти:
Головна рекомендація - не приймати рішення під впливом короткочасних емоцій чи тривожних новин.
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