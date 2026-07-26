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Доллары или гривневые депозиты: чего ждать от курса в августе и где лучше держать сбережения

07:30 26.07.2026 Вс
2 мин
Будут ли валютные скачки в последний месяц лета?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: что будет с курсом валют в августе (коллаж РБК-Украина)

В августе ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно прогнозируемой. По базовому сценарию курс доллара будет держаться в пределах 44,5-45,5 грн, а евро - 51-52,5 грн.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой. .

Главное:

  • Прогноз курса на август: Доллар ожидается в пределах 44,5-45,5 грн, евро - 51-52,5 грн. Предпосылок для длительного курсового "рывка" пока нет.
  • Стабилизационные факторы: НБУ будет сглаживать колебания на межбанке интервенциями, опираясь на международные резервы (превышающие 51 млрд долларов), а поступление международной помощи поддержит бюджет.
  • Гривневые депозиты против валюты: Ставки по гривневым вкладам составляют 13-14,5% годовых (максимальные - до 17-17,5%), что превышает годовую инфляцию в июне (7,2%). Это делает депозиты выгоднее пассивного хранения наличной валюты, пока курс ниже 47 грн, а инфляция - ниже 13%.

Что будет влиять на рынок в августе

"При базовом сценарии курс доллара будет находиться в пределах 44,5-45,5 грн, а евро - 51-52,5 грн. Выход за эти коридоры возможен только под влиянием весомых внешних или внутренних событий, однако пока предпосылок для длительного курсового "рывка" нет", - объясняет банкир.

Потенциальные "триггеры": ход войны, интенсивность обстрелов, объемы импорта горючего и энергооборудования, мировые цены на нефть, курс евро к доллару на мировых рынках, а также психология граждан во время обострений безопасности.

Поведение граждан: При обстреле часть украинцев покупает наличную валюту не из-за ожиданий девальвации, а как психологический "резерв" на случай непредвиденных обстоятельств. Однако экономической целесообразности покупать валюту по любому курсу нет, если разница купли-продажи и стабильная гривна уменьшают результат.

Как лучше распределить сбережения

Рациональный подход - не выбирать только один инструмент, а разделять средства:

  • Валюта: Для расходов в валюте или в качестве ликвидного резерва на ближайшее время.
  • Гривневый депозит: Для средств, которые не планируются к использованию в течение нескольких месяцев для получения реального дохода выше инфляции.
  • Текущий счет или краткий вклад: Для определенной части ликвидных сбережений.

Главная рекомендация - не принимать решения под влиянием кратковременных эмоций или тревожных новостей.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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