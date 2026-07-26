Доллары или гривневые депозиты: чего ждать от курса в августе и где лучше держать сбережения

В августе ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно прогнозируемой. По базовому сценарию курс доллара будет держаться в пределах 44,5-45,5 грн, а евро - 51-52,5 грн.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой. .
Главное:
"При базовом сценарии курс доллара будет находиться в пределах 44,5-45,5 грн, а евро - 51-52,5 грн. Выход за эти коридоры возможен только под влиянием весомых внешних или внутренних событий, однако пока предпосылок для длительного курсового "рывка" нет", - объясняет банкир.
Потенциальные "триггеры": ход войны, интенсивность обстрелов, объемы импорта горючего и энергооборудования, мировые цены на нефть, курс евро к доллару на мировых рынках, а также психология граждан во время обострений безопасности.
Поведение граждан: При обстреле часть украинцев покупает наличную валюту не из-за ожиданий девальвации, а как психологический "резерв" на случай непредвиденных обстоятельств. Однако экономической целесообразности покупать валюту по любому курсу нет, если разница купли-продажи и стабильная гривна уменьшают результат.
Рациональный подход - не выбирать только один инструмент, а разделять средства:
Главная рекомендация - не принимать решения под влиянием кратковременных эмоций или тревожных новостей.
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