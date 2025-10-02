Долар зупинив падіння після рішення Верховного суду США щодо указу Трампа

Долар США зупинив падіння після рішення Верховного суду у справі про члена ФРС. Інвестори чекають засідання в жовтні та зниження ставки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.
Долар перервав чотириденне зниження. Це сталося після того, як Верховний суд США заявив, що розгляне в січні аргументи щодо спроби Дональда Трампа змістити членкиню Ради керівників ФРС Лізу Кук. До цього моменту вона залишається на своїй посаді.
За словами аналітика IG у Сіднеї Тоні Сікамора, стурбованість ринків незалежністю ФРС "відходить на другий план на кілька місяців".
Індекс долара, який відображає його динаміку до шести основних валют, повернувся до нейтральних значень і торгувався на рівні 97,74.
Євро торгувався стабільно на рівні 1,1733 долара.
Золото, яке раніше зросло до рекордних рівнів, у четвер подешевшало на 0,1% - до 3863 доларів за унцію. На тлі ослаблення долара воно продовжує залишатися активом-притулком.
Шатдаун уряду США зупинив публікацію ключових економічних даних. Це посилює невизначеність на ринку. Сікамор зазначив: "Ми фактично залишилися без нових даних, які могли б рухати ринок, до 13 жовтня".
Адміністрація Трампа в середу заморозила 26 млрд доларів для штатів із демократичною більшістю. Цей крок розглядається як продовження тиску на політичних опонентів.
Це сталося в момент, коли серед політиків зберігається висока невизначеність і розбіжності.
Ринки впевнені, що на засіданні в жовтні ФРС знизить ставку на 0,25 п.п. Імовірність цього, за даними CME Group, становить 99%.
Ліза Кук - одна із семи членів Ради керівників ФРС і входить до складу комітету з 12 осіб, який визначає рівень процентних ставок у США. Трамп у серпні повідомив, що звільняє Кук за порушення під час подачі документів на іпотеку. Однак вона оскаржила це рішення в суді.
Процентні ставки стали основною причиною конфлікту Трампа і ФРС. Трамп вважає, що високі процентні ставки, які утримує Федеральний резерв, завдають шкоди ринку житла і збільшують урядові витрати.
За даними Банку міжнародних розрахунків, обсяг торгів на валютних ринках досяг рекордних 9,6 трлн доларів на день. Незважаючи на спекуляції про майбутнє долара як світової резервної валюти, попит на нього не знизився. Долар продовжує домінувати, беручи участь у 89,2% усіх угод.