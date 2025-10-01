Світовий ринок валютних операцій зріс до 10 трильйонів доларів на день: хто в лідерах

Обсяг торгів на валютних ринках досяг рекордних 9,6 трлн доларів на день. Долар зберіг лідерство, беручи участь майже в 90% усіх угод, а фінансовою столицею світу залишається Лондон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Банку міжнародних розрахунків (BIS ).

Огляд проводиться раз на три роки і вважається найповнішим дослідженням валютних ринків.

Опитування проводили у квітні 2025 року, після оголошення Дональдом Трампом так званого "Дня визволення" - пакету тарифів США, що викликав масштабну волатильність.

Показник на 28% вищий порівняно з квітнем 2022 року, коли світ переживав хвилю турбулентності через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

В опитуванні взяли участь центробанки і регулятори з 52 країн, які зібрали дані більш ніж від 1100 банків і фінансових компаній.

Долар зберігає домінування

BIS зазначив, що майже 10 трлн доларів щоденних торгів відображають "підвищену активність на тлі посиленої волатильності після тарифних оголошень США на початку квітня 2025 року".

Незважаючи на спекуляції про майбутнє долара як світової резервної валюти, попит на нього не знизився. Навпаки, падіння курсу змусило керівників активами активніше використовувати форвардні контракти, обсяг яких різко зріс порівняно з 2022 роком.

Форвардні угоди фіксують курс валюти на певну дату в майбутньому і часто використовуються для хеджування ризиків.

Валютні позиції

Долар продовжує домінувати, беручи участь у 89,2% усіх угод. Євро втратив позиції, знизившись до 28,9%. Частка єни залишилася стабільною на рівні 16,8%.



Британський фунт скоротив частку до 10,2%. Китайський юань досяг 8,5%, а швейцарський франк зріс до 6,4%, піднявшись на шосте місце у світовому рейтингу.



Географія торгівлі

Основні світові центри валютної торгівлі - Велика Британія, США, Сінгапур і Гонконг. На них припадає 75% усього обороту. Частка Лондона залишилася на рівні 38%, США займають 19%.

Сінгапур збільшив частку до 11,8%, зміцнивши позиції на тлі зростання активності інвесторів. Гонконг зберіг показник близько 7%.

Структура торгів

Найбільше зростання показали спот-операції та форвардні угоди. Торгівля спот-доларами досягла 3 трлн доларів на день, що становить 31% від світового обороту. Форварди зросли до 1,8 трлн доларів, збільшивши свою частку до 19%.

FX-свопи залишилися найбільшим інструментом з обсягом 4 трлн доларів на день. Однак їхня частка знизилася до 42% з 51% у 2022 році. Опціони подвоїли обороти і тепер становлять 7% світового ринку. Валютні свопи зберегли скромну частку у 2%.

Учасники ринку

Майже половина торгів припадає на міжбанківські операції. Ще 50% - на угоди з фінансовими інститутами, включно з регіональними банками, інвестиційними фондами та хедж-фондами.

Особливо зріс обсяг форвардів і спот-операцій з інституційними інвесторами. Їхня активність посилилася після запровадження нових торговельних заходів США у квітні 2025 року, що призвело до зростання хеджування валютних ризиків.

Неринкові угоди

BIS окремо виділяє "неринкові" угоди - технічні операції для перерозподілу ризиків усередині банків і оптимізації портфелів. У 2025 році їхній обсяг становив 1,2 трлн доларів на день, що відповідає 13% світового обороту.