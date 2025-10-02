ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар зупинив падіння після рішення Верховного суду США щодо указу Трампа

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 08:45
UA EN RU
Долар зупинив падіння після рішення Верховного суду США щодо указу Трампа Фото: Долар припинив падіння (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Долар США зупинив падіння після рішення Верховного суду у справі про члена ФРС. Інвестори чекають засідання в жовтні та зниження ставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

Долар перервав чотириденне зниження. Це сталося після того, як Верховний суд США заявив, що розгляне в січні аргументи щодо спроби Дональда Трампа змістити членкиню Ради керівників ФРС Лізу Кук. До цього моменту вона залишається на своїй посаді.

За словами аналітика IG у Сіднеї Тоні Сікамора, стурбованість ринків незалежністю ФРС "відходить на другий план на кілька місяців".

Валютні ринки

Індекс долара, який відображає його динаміку до шести основних валют, повернувся до нейтральних значень і торгувався на рівні 97,74.

Євро торгувався стабільно на рівні 1,1733 долара.

Золото, яке раніше зросло до рекордних рівнів, у четвер подешевшало на 0,1% - до 3863 доларів за унцію. На тлі ослаблення долара воно продовжує залишатися активом-притулком.

Вплив шатдауну на економіку

Шатдаун уряду США зупинив публікацію ключових економічних даних. Це посилює невизначеність на ринку. Сікамор зазначив: "Ми фактично залишилися без нових даних, які могли б рухати ринок, до 13 жовтня".

Адміністрація Трампа в середу заморозила 26 млрд доларів для штатів із демократичною більшістю. Цей крок розглядається як продовження тиску на політичних опонентів.

Це сталося в момент, коли серед політиків зберігається висока невизначеність і розбіжності.

Ринки впевнені, що на засіданні в жовтні ФРС знизить ставку на 0,25 п.п. Імовірність цього, за даними CME Group, становить 99%.

Справа Лізи Кук

Ліза Кук - одна із семи членів Ради керівників ФРС і входить до складу комітету з 12 осіб, який визначає рівень процентних ставок у США. Трамп у серпні повідомив, що звільняє Кук за порушення під час подачі документів на іпотеку. Однак вона оскаржила це рішення в суді.

Процентні ставки стали основною причиною конфлікту Трампа і ФРС. Трамп вважає, що високі процентні ставки, які утримує Федеральний резерв, завдають шкоди ринку житла і збільшують урядові витрати.

За даними Банку міжнародних розрахунків, обсяг торгів на валютних ринках досяг рекордних 9,6 трлн доларів на день. Незважаючи на спекуляції про майбутнє долара як світової резервної валюти, попит на нього не знизився. Долар продовжує домінувати, беручи участь у 89,2% усіх угод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Сполучені Штати Америки
Новини
Лукашенко вперше засвітив "Орєшнік": який вигляд має пускова установка (фото)
Лукашенко вперше засвітив "Орєшнік": який вигляд має пускова установка (фото)
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим