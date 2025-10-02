Долар зупинив падіння після рішення Верховного суду США щодо указу Трампа

Долар США зупинив падіння після рішення Верховного суду у справі про члена ФРС. Інвестори чекають засідання в жовтні та зниження ставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

Долар перервав чотириденне зниження. Це сталося після того, як Верховний суд США заявив, що розгляне в січні аргументи щодо спроби Дональда Трампа змістити членкиню Ради керівників ФРС Лізу Кук. До цього моменту вона залишається на своїй посаді.

За словами аналітика IG у Сіднеї Тоні Сікамора, стурбованість ринків незалежністю ФРС "відходить на другий план на кілька місяців".

Валютні ринки

Індекс долара, який відображає його динаміку до шести основних валют, повернувся до нейтральних значень і торгувався на рівні 97,74.

Євро торгувався стабільно на рівні 1,1733 долара.

Золото, яке раніше зросло до рекордних рівнів, у четвер подешевшало на 0,1% - до 3863 доларів за унцію. На тлі ослаблення долара воно продовжує залишатися активом-притулком.

Вплив шатдауну на економіку

Шатдаун уряду США зупинив публікацію ключових економічних даних. Це посилює невизначеність на ринку. Сікамор зазначив: "Ми фактично залишилися без нових даних, які могли б рухати ринок, до 13 жовтня".

Адміністрація Трампа в середу заморозила 26 млрд доларів для штатів із демократичною більшістю. Цей крок розглядається як продовження тиску на політичних опонентів.

Це сталося в момент, коли серед політиків зберігається висока невизначеність і розбіжності.

Ринки впевнені, що на засіданні в жовтні ФРС знизить ставку на 0,25 п.п. Імовірність цього, за даними CME Group, становить 99%.