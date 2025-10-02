Доллар остановил падение после решения Верховного суда США по указу Трампа

Доллар США остановил падение после решения Верховного суда по делу о члене ФРС. Инвесторы ждут заседания в октябре и снижения ставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

Доллар прервал четырехдневное снижение. Это произошло после того, как Верховный суд США заявил, что рассмотрит в январе аргументы по попытке Дональда Трампа сместить члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук. До этого момента она остается на своем посту.

По словам аналитика IG в Сиднее Тони Сикамора, обеспокоенность рынков независимостью ФРС "отходит на второй план на несколько месяцев".

Валютные рынки

Индекс доллара, который отражает его динамику к шести основным валютам, вернулся к нейтральным значениям и торговался на уровне 97,74.

Евро торговался стабильно на уровне 1,1733 доллара.

Золото, которое ранее выросло до рекордных уровней, в четверг подешевело на 0,1% - до 3863 долларов за унцию. На фоне ослабления доллара оно продолжает оставаться активом-убежищем.

Влияние шатдаун экономику

Шатдаун правительства США остановил публикацию ключевых экономических данных. Это усиливает неопределенность на рынке. Сикамор отметил: "Мы фактически остались без новых данных, которые могли бы двигать рынок, до 13 октября".

Администрация Трампа в среду заморозила 26 млрд долларов для штатов с демократическим большинством. Этот шаг рассматривается как продолжение давления на политических оппонентов.

Это произошло в момент, когда среди политиков сохраняется высокая неопределенность и разногласия.

Рынки уверены, что на заседании в октябре ФРС снизит ставку на 0,25 п.п. Вероятность этого, по данным CME Group, составляет 99%