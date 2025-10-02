Доллар остановил падение после решения Верховного суда США по указу Трампа
Доллар США остановил падение после решения Верховного суда по делу о члене ФРС. Инвесторы ждут заседания в октябре и снижения ставки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
Доллар прервал четырехдневное снижение. Это произошло после того, как Верховный суд США заявил, что рассмотрит в январе аргументы по попытке Дональда Трампа сместить члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук. До этого момента она остается на своем посту.
По словам аналитика IG в Сиднее Тони Сикамора, обеспокоенность рынков независимостью ФРС "отходит на второй план на несколько месяцев".
Валютные рынки
Индекс доллара, который отражает его динамику к шести основным валютам, вернулся к нейтральным значениям и торговался на уровне 97,74.
Евро торговался стабильно на уровне 1,1733 доллара.
Золото, которое ранее выросло до рекордных уровней, в четверг подешевело на 0,1% - до 3863 долларов за унцию. На фоне ослабления доллара оно продолжает оставаться активом-убежищем.
Влияние шатдаун экономику
Шатдаун правительства США остановил публикацию ключевых экономических данных. Это усиливает неопределенность на рынке. Сикамор отметил: "Мы фактически остались без новых данных, которые могли бы двигать рынок, до 13 октября".
Администрация Трампа в среду заморозила 26 млрд долларов для штатов с демократическим большинством. Этот шаг рассматривается как продолжение давления на политических оппонентов.
Это произошло в момент, когда среди политиков сохраняется высокая неопределенность и разногласия.
Рынки уверены, что на заседании в октябре ФРС снизит ставку на 0,25 п.п. Вероятность этого, по данным CME Group, составляет 99%
Дело Лизы Кук
Лиза Кук - одна из семи членов Совета управляющих ФРС и входит в состав комитета из 12 человек, который определяет уровень процентных ставок в США. Трамп в августе сообщил, что увольняет Кук за нарушения при подаче документов на ипотеку. Однако она оспорила это решение в суде.
Процентные ставки стали основной причиной конфликта Трампа и ФРС. Трамп считает, что высокие процентные ставки, которые удерживает Федеральный резерв, наносят ущерб рынку жилья и увеличивают правительственные расходы.
По данным Банка международных расчетов, объем торгов на валютных рынках достиг рекордных 9,6 трлн долларов в день. Несмотря на спекуляции о будущем доллара как мировой резервной валюты, спрос на него не снизился. Доллар продолжает доминировать, участвуя в 89,2% всех сделок.