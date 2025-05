Доллар растет, золото дешевеет на фоне торговых переговоров США и Китая

Реакция валютного и товарного рынков

Доллар укрепился по отношению к таким активам-убежищам, как швейцарский франк и японская иена. Евро ослаб на 0,2% до 1,1229 доллара. Одновременно золото подешевело на 1,4% до 3277 долларов за унцию на фоне снижения спроса на защитные активы.

В то же время доллар ослаб против китайского юаня, а также валют, чувствительных к экономике Китая, включая австралийский доллар и новозеландский доллар.

Акции на подъеме, но все зависит от деэскалации

Хотя акции недавно начали расти - индекс S&P 500 почти вернулся к уровню, на котором находился до объявления президентом Дональдом Трампом взаимных тарифов в апреле, - дальнейшая динамика будет зависеть от деэскалации торговой войны между США и Китаем.

Существует опасение, что если тарифы "око за око" не будут отменены, это может привести к стагфляционному удару по мировой экономике: рецессии при одновременном росте инфляции.

"На рынки возвращается аппетит к риску", - заявил Радж Сингх, управляющий портфелем активов в Principal Asset Management, в интервью Bloomberg Television. Хотя он ожидает, что склонность к риску будет ослабевать, "вся торговая ситуация довольно изменчива, а неопределенность остается высокой".

Заявления официальных лиц США и Китая

После двухдневных переговоров в Женеве министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир заявили, что представят дополнительную информацию в понедельник. Грир отметил, что "разногласия не были такими большими, как, возможно, думали".

Китайские представители подтвердили позитивный настрой, подчеркнув, что переговоры достигли "здорового устойчивого развития" в отношениях между двумя странами.

Ответные пошлины и влияние на рынок

США повысили пошлины на китайский импорт до 145%, в ответ Китай установил пошлину в размере 125% на американские товары. Однако Трамп приостановил самые высокие пошлины для большинства стран, кроме Китая, что вызвало рост индекса S&P 500.

Соглашение о свободной торговле с Великобританией, заключенное на прошлой неделе, также укрепило рыночные настроения, хотя подробности сделки были восприняты сдержанно.

Индия и Япония ведут переговоры с США о снижении тарифов. Однако, по словам премьер-министра Японии Сигэру Исибы, Токио не примет торговое соглашение без включения пункта о поставках автомобилей.

Ожидания по переговорам и позиция США

"На самом деле, я думаю, что многие из этих торговых сделок займут гораздо больше времени для заключения", - сказал Шон Дарби, управляющий директор Mizuho Securities Asia. - "В этих соглашениях гораздо больше деталей, чем кажется на первый взгляд".

Американская сторона рассматривает снижение тарифов до уровня ниже 60% как первый шаг и считает, что Китай может пойти навстречу. В пятницу Трамп написал в соцсетях, что ставка в 80% "кажется правильной!".

Удар по американскому бизнесу и доходам

Торговое давление уже оказывает влияние на американские компании. United Parcel Service Inc., Ford Motor Co. и Mattel Inc. отозвали свои прогнозы по прибыли. По данным Bloomberg Intelligence, в 2024 году компании из индекса S&P 500 в среднем получали 6,1% своей выручки от продаж в Китае или китайским клиентам.

Цены на лекарства и фармацевтика

Трамп заявил о намерении подписать указ, который ограничит цены на рецептурные лекарства в США, приравняв их к самым низким мировым. Президент сообщил, что подпишет указ в понедельник в 9 утра по времени Вашингтона.

На фоне этих новостей акции азиатских фармацевтических компаний пошли вниз.

Геополитика и влияние на рисковые активы

Рынки также реагируют на возможную встречу лидеров России и Украины на этой неделе. Это может усилить интерес инвесторов к рисковым активам.

"Снижение торговой, экономической и геополитической напряженности может улучшить рыночные настроения", - отметил Валентин Маринов, глава отдела исследований валют G-10 в Credit Agricole.

По его словам, последние события могут стать благоприятными для рисковых активов и валют, чувствительных к аппетиту к риску, и одновременно негативными для валют-убежищ, таких как иена, швейцарский франк и даже евро".