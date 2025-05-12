"Історичний указ": Трамп зрівняє ціни на ліки в США з дешевшими за кордоном

Президент США Дональд Трамп збирається підписати указ про зниження цін на ліки, що відпускаються за рецептом. Такий крок має дозволити Штатам заощадити "трильйони доларів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та допис Трампа в Truth Social .

Американський президент у своїй публікації в соцмережі зазначив, що планує підписати відповідний указ у понеділок, 12 травня.

Трамп передбачив, що ціни на фармацевтичні препарати в США можуть впасти на 30-80%.

Разом з тим, за його словами, ціни на ліки, вірогідно, "піднімуться по всьому світу, щоб зрівнятися і, вперше за багато років, принести справедливість в Америку".

Трамп оголосив про намір добитися того, щоб США платили за ліки "таку саму ціну, як нація, яка платить найнижчу ціну будь-де у світі".

"З нашою країною нарешті ставитимуться справедливо, а витрати на охорону здоров'я наших громадян скоротяться на суму, про яку раніше навіть не думали", - йдеться в публікації американського президента в Truth Social.

Ціни на ліки у США

Американці платять за ліки більше, ніж будь-яка інша країна у світі, стимулюючи інновації та стимулюючи зростання фармацевтичної промисловості, звертає увагу Bloomberg.

Раніше виробники ліків заявили, що модернізація системи скоротить дохід і "задушить" розробку проривних методів лікування, які можуть подовжити та покращити життя.

Зараз американський уряд веде переговори щодо ціни на деякі з найдорожчих ліків, які використовуються в Medicare відповідно до Закону про зниження інфляції. Він був ухвалений у 2022 році за минулого президента США Джо Байдена.

Перші два раунди переговорів про ціни на ліки у Штатах не включали ліки, які призначають лікарі, але наступний раунд може бути.

План Трампа щодо зниження цін на ліки

Під час свого першого президентського терміну Трамп запропонував запровадити у США пілотну програму Medicare для ліків без конкуренції з недорогими дженериками, які надаються в кабінетах лікарів.

Тоді лідер заявляв, що хоче привести ціни у відповідність до таких країн, як Франція та Японія, де вони коштують значно дешевше.

Такий план Трампа здійснювався протягом трьох років, і мав на меті гарантувати, що Medicare платитиме найнижчу ціну, запропоновану групі з 22 країн.

Відповідні зусилля були скасовані у федеральному суді США після того, як фармацевтичні компанії оскаржили його. Вони стверджували, що адміністрація не належним чином виконала нормотворчий процес.

Додамо, адміністрація Байдена не оскаржила цей висновок, натомість ухвалила закон, який призвів до Закону про скорочення інфляції.

Також нагадаємо, у 2010 році у США збитки від махінацій злочинної групи зі страховками Medicare оцінили на 100 мільйонів доларів.