Долар зростає: новий курс в обмінниках

Станом на ранок 12 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,65 грн, курс євро зріс на 15 коп. до 42,30 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,15 гривні, євро по 41,60 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,18 - 38,22 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 12 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3825 грн за 1 долар (+0,2415 грн). Курс євро становитиме 41,9559 гривень за 1 євро (+0,2602 грн).

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року.

Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.