Доллар растет: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 12 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,65 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 42,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,15 гривен, евро по 41,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,18 - 38,22 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 12 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,3825 гривен за 1 доллар (+0,2415 грн). Курс евро составит 41,9559 гривен за 1 евро (+0,2602 грн).

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года.

Финансовые аналитики в марте 2024 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,13 грн/доллар. В январе они ждали курс 40,29 грн/доллар.

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.