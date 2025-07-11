Долар зріс в обмінниках до 42 гривень, євро подешевшав

Курс долар-євро

Долар США зміцнився після нових оголошень президента Дональда Трампа про введення імпортних мит. Інвестори стурбовані новим витком тарифної війни США.

"Поки невизначеність грає на руку долару. І це може тривати ще кілька тижнів", - зазначив глава валютних досліджень NAB Рей Аттрілл.

Євро знизився на 0,2%, до 1,1682 долара, демонструючи тижневе падіння майже на 0,9%.

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