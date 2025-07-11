Доллар вырос в обменниках до 42 гривен, евро подешевел

По состоянию на утро 11 июля средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек до 42,00 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 49,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 48,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,81-41,84 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта поднялась к уровню 49 гривен.

Официальный курс на 11 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8232 гривен за 1 доллар (+0,0487 грн).

Официальный курс евро составит 48,975 гривен за 1 евро (+0,1323 грн).