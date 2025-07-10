НБУ підвищив курс долара і підняв євро до 49 гривень

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта піднялася до рівня 49 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав до 41,95 гривень, курс євро впав до 49,35 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,85-41,88 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 11 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8232 гривень за 1 долар (+0,0487 грн).

Резервні валюти

За даними МВФ, частка долара США в глобальних валютних резервах знизилася до 57,7% у першому кварталі 2025 року.

Частка євро зросла до 20,1% - найвищого рівня з кінця 2022 року.

З початку року валютні ринки пережили різкі коливання. Долар втратив майже 4% у першому кварталі на тлі значних політичних змін за адміністрації президента США Дональда Трампа.

Падіння долара різко прискорилося в другому кварталі, коли він подешевшав більш ніж на 7% після запровадження Трампом масштабних тарифів у "день звільнення" на початку квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.