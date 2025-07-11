Трамп посилює торговий тиск: світові валюти падають, долар зміцнюється

Долар США зміцнився після нових оголошень президента Дональда Трампа про введення імпортних мит. Він повідомив про 35% тариф на Канаду і плани на мита в 15%-20% для більшості торгових партнерів.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Долар почав зростати на тлі посилення невизначеності. Інвестори стурбовані новим витком тарифної війни США.

Канадський долар та інші валюти падають

Канадський долар знизився на 0,27%, до 1,3693 канадського долара за долар США, після оголошення нових тарифів.

"Канада опинилася в центрі удару. Це не той кінець тижня, який ми хотіли бачити", - прокоментував аналітик IG Тоні Сайкамор.

Реакція Євросоюзу та інших країн

Трамп натякнув, що Європейський Союз може отримати лист із зазначенням тарифних ставок уже в п'ятницю. Це поставило під сумнів перебіг торговельних переговорів із Вашингтоном.

Євро знизився на 0,2%, до 1,1682 долара, демонструючи тижневе падіння майже на 0,9%. Австралійський долар також упав на 0,11%, до 0,6581 долара.

Позиція Бразилії та падіння валют

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що сподівається на дипломатичне рішення у відповідь на загрозу 50% мит, але готовий на дзеркальні заходи. Незважаючи на заяви, реал знизився і завершує тиждень із втратою 2% - найбільшою за майже п'ять місяців.

Фунт стерлінгів упав на 0,16%, до 1,3558 долара, а новозеландський долар втратив 0,34%, до 0,6015 долара. Ієна впала на 0,44%, до 146,91 за долар, з тижневим зниженням приблизно на 1,6% після введення Трампом мит на Токіо в розмірі 25%.

Долар зберігає стійкість, ринки на нервах

Хоча реакція ринків на поточну хвилю тарифів Трампа була помірною порівняно з подіями квітня, інвестори залишаються напруженими. Усі чекають, чи стане 1 серпня фінальною датою нового витка торгової війни.

Долар виріс на 0,2% щодо кошика валют, до 97,79, і завершує тиждень зростанням на 0,8%. "Поки невизначеність грає на руку долару. І це може тривати ще кілька тижнів", - зазначив глава валютних досліджень NAB Рей Аттрілл.

Рекорди криптовалют на тлі нестабільності

Біткойн побив черговий історичний максимум, досягнувши 117 685,96 долара. Зростання викликане попитом з боку інституційних інвесторів.

"Цей рекорд відображає стійкість глобального інтересу до ризикових активів, незважаючи на тарифи Трампа", - прокоментував стратег DBS FX Чанг Вей Лян. Він також відзначив позитив з приводу майбутнього "Криптотижня" в Конгресі США.