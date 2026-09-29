Долар зріс: курс НБУ на 30 вересня та чи втримає регулятор курс гривні

Національний банк України встановив офіційні курси валют на середу, 30 вересня. Американська валюта подорожчала, тоді як європейська продовжила дешевшати.

Як змінилися офіційні курси валют і чи продовжить НБУ підтримувати гривню за допомогою валютних інтервенцій, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На середу, 30 вересня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,86 грн. У вівторок, 29 вересня, американська валюта коштувала 44,81 грн. Таким чином, долар подорожчав на 5 копійок.

Офіційний курс євро на 30 вересня становить 50,92 грн. Напередодні європейська валюта коштувала 50,97 грн. За день курс євро знизився на 5 копійок.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 30 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар дорожчає: курс валют в обмінниках і найбільших банках на 29 вересня

Чи втримуватиме НБУ курс гривні

Як розповів у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, цього тижня Національний банк, імовірно, продовжить компенсувати дефіцит валюти за допомогою інтервенцій. Їхній щотижневий обсяг може залишатися на рівні близько 900 млн – 1 млрд доларів. Це має допомогти уникнути різкого порушення сформованої курсової рівноваги.

За словами Лєсового, поведінка населення на валютному ринку також змінилася порівняно з першими роками повномасштабної війни. Навіть складні воєнні новини не обов’язково спричиняють негайний попит на валюту.

На ринку немає фізичного дефіциту валюти, а спреди та курс продажу стримують емоційні покупки. Крім того, гривневі заощадження мають альтернативу у вигляді строкових депозитів і державних облігацій.

Читайте також: Курс валют у жовтні: Тарас Лєсовий розповів, чи перетне долар позначку 45 гривень