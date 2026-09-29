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Доллар вырос: курс НБУ на 30 сентября и удержит ли регулятор курс гривны

16:25 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар вырос: курс НБУ на 30 сентября и удержит ли регулятор курс гривны Фото: НБУ обновил официальный курс доллара и евро на 30 сентября (Getty Images)
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Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду, 30 сентября. Американская валюта подорожала, в то время как европейская продолжила дешеветь.

Как изменились официальные курсы валют и продолжит ли НБУ поддерживать гривну с помощью валютных интервенций, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В среду, 30 сентября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,86 грн. Во вторник, 29 сентября, американская валюта обошлась в 44,81 грн. Таким образом, доллар подорожал на пять копеек.

Официальный курс евро на 30 сентября составляет 50,92 грн. Накануне европейская валюта обошлась в 50,97 грн. За день курс евро снизился на 5 копеек.

Доллар вырос: курс НБУ на 30 сентября и удержит ли регулятор курс гривны
Фото: официальный курс валют НБУ на 30 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Будет ли НБУ удерживать курс гривны

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, на этой неделе Национальный банк предположительно продолжит компенсировать дефицит валюты с помощью интервенций. Их еженедельный объем может оставаться на уровне около 900 млн – 1 млрд долларов. Это должно помочь избежать резкого нарушения сложившегося курсового равновесия.

По словам Лесового, поведение населения на валютном рынке также изменилось по сравнению с первыми годами полномасштабной войны. Даже сложные военные новости не обязательно влекут немедленный спрос на валюту.

На рынке нет физического дефицита валюты, а спреды и курс продаж сдерживают эмоциональные покупки. Кроме того, гривневые сбережения имеют альтернативу в виде срочных депозитов и государственных облигаций.

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