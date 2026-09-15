Долар зріс, євро подешевшав: НБУ оновив курс і пояснив, як працює BankID

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 16 вересня. Долар зріс на 2 копійки, а євро знизився на 1 копійку.
Скільки коштують американська та європейська валюти за офіційним курсом НБУ та як можна приєднатися до системи BankID, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
На 16 вересня НБУ встановив курс долара на рівні 44,63 грн. Напередодні, 15 вересня, він становив 44,61 грн. Таким чином, американська валюта подорожчала на 2 копійки.
Офіційний курс євро сьогодні становить 51,51 грн. 15 вересня європейська валюта коштувала 51,52 грн. За добу курс знизився на 1 копійку.
Фото: офіційний курс валют НБУ на 16 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Абонентами Системи BankID НБУ є абоненти-ідентифікатори – банки та небанківські надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунку – та абоненти-надавачі послуг, повідомляє НБУ.
Для приєднання до Системи BankID НБУ установі необхідно:
У НБУ зауважують, що абоненти-ідентифікатори та абоненти-надавачі послуг використовують Систему BankID на комерційних умовах. Це дає можливість абонентам-ідентифікаторам монетизувати передачу даних абонентам-надавачам послуг.
Оплата за ідентифікацію користувача стягується безпосередньо з абонента-надавача послуг.