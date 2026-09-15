Доллар вырос, евро подешевел: НБУ обновил курс и объяснил, как работает BankID

Курс валют НБУ

На 16 сентября НБУ установил курс доллара на уровне 44,63 грн. Накануне, 15 сентября, он составил 44,61 грн. Таким образом, американская валюта подорожала на 2 копейки.

Официальный курс евро составляет сегодня 51,51 грн. 15 сентября европейская валюта обошлась в 51,52 грн. В сутки курс снизился на 1 копейку.

Фото: официальный курс валют НБУ на 16 сентября (инфографика РБК-Украина)

Как присоединиться к системе BankID НБУ

Абонентами Системы BankID НБУ являются абоненты-идентификаторы – банки и небанковские предоставлятели платежных услуг по обслуживанию счета – и абоненты-предоставители услуг, сообщает НБУ.

Для присоединения к системе BankID НБУ учреждению необходимо:

подать заявление о намерении присоединения к системе и пакете необходимых документов;

получить решение Совета Системы BankID НБУ о разрешении присоединения к системе;

заключить договор присоединения к системе;

отработать взаимодействие абонентских узлов абонентов с центральным узлом Системы BankID НБУ;

внести гарантийные взносы для абонентов-поставщиков услуг, оказывающих коммерческие услуги;

подключиться к промышленной среде.

В НБУ отмечают, что абоненты-идентификаторы и абоненты-предоставители услуг используют Систему BankID на коммерческих условиях. Это позволяет абонентам-идентификаторам монетизировать передачу данных абонентам-предоставителям услуг.

Оплата за идентификацию пользователя взимается непосредственно с поставщика услуг.