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Долар зріс, а євро подешевшав: курс НБУ на 23 липня та яка найпоширеніша банкнота

16:12 22.07.2026 Ср
2 хв
Яким буде офіційний курс валют у четвер?
aimg Олег Хомчук
Долар зріс, а євро подешевшав: курс НБУ на 23 липня та яка найпоширеніша банкнота Фото: Нацбанк оновив офіційний курс валют (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 23 липня. Долар продовжив зростання після незначного подорожчання у вівторок, тоді як євро залишився без змін.

Яким буде курс завтра та гривні якого номіналу є найбільш і найменш поширеними, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • НБУ підвищив офіційний курс долара до 44,77 грн.
  • Євро опустився до 51,06 грн.
  • Купюра 500 грн є найпопулярнішою в Україні.
  • Найменш поширеною є банкнота номіналом 50 грн.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на четвер, 23 липня, офіційний курс долара на рівні 44,77 грн, що на 2 копійки більше, ніж у середу, 22 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,75 грн.

Водночас офіційний курс євро дещо знизився. На 23 липня він становить 51,06 грн, тоді як у середу європейська валюта коштувала 51,09 грн. Таким чином євро подешевшав на 3 копійки.

Долар зріс, а євро подешевшав: курс НБУ на 23 липня та яка найпоширеніша банкнота

Фото: офіційний курс валют НБУ на 23 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Які банкноти найчастіше зустрічаються в обігу

За даними Національного банку України, станом на 1 липня 2026 року в готівковому обігу країни перебувало 970,8 млрд гривень (2,6 млрд банкнот та 15,3 млрд монет). Найпоширенішою серед українців є банкнота номіналом 500 гривень.

На купюри у 500 гривень припадає 25,8% від загальної кількості банкнот в обігу. Для порівняння, найменш затребуваними є банкноти номіналом 50 гривень – їхня частка становить лише 4,5%. Загалом у середньому на одного жителя України наразі припадає 64 банкноти та 197 платіжних монет.

Водночас у регулятора фіксують стрімке зростання частки банкнот номіналом 1 000 гривень, які за обсягом суми вже перевищили 55% готівкового ринку. Через це НБУ оголосив про розширення номінального ряду: з 4 вересня 2026 року в обіг буде введено нову банкноту номіналом 2 000 гривень.

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