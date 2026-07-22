Доллар вырос, а евро подешевел: курс НБУ на 23 июля и какая самая распространенная банкнота

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 23 июля. Доллар продолжил рост после незначительного подорожания во вторник, в то время как евро остался без изменений.

Каким будет курс завтра и гривны какого номинала наиболее и наименее распространены, – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

НБУ повысил официальный курс доллара до 44,77 грн.

Евро опустился до 51,06 грн.

Купюра 500 грн является самой популярной в Украине.

Наименее распространена банкнота номиналом 50 грн.

Курс валют НБУ

НБУ установил на четверг, 23 июля, официальный курс доллара на уровне 44,77 грн, что на 2 копейки больше, чем в среду, 22 июля. Тогда американская валюта стоила 44,75 грн.

В то же время официальный курс евро несколько снизился. На 23 июля он составляет 51,06 грн, тогда как в среду европейская валюта стоила 51,09 грн. Таким образом евро подешевел на 3 копейки.

Фото: официальный курс валют НБУ на 23 июля (Инфографика РБК-Украина)

Какие банкноты чаще всего встречаются в обращении

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 июля 2026 года в наличном обороте страны находилось 970,8 млрд гривен (2,6 млрд банкнот и 15,3 млрд монет). Самой распространенной среди украинцев является банкнота номиналом 500 гривен.

На купюры в 500 гривен приходится 25,8% от общего количества банкнот в обращении. Для сравнения, наименее востребованы банкноты номиналом 50 гривен – их доля составляет лишь 4,5%. Всего в среднем на одного жителя Украины приходится 64 банкноты и 197 платежных монет.

В то же время у регулятора фиксируют стремительный рост доли банкнот номиналом 1 000 гривен, которые по объему суммы уже превысили 55% наличного рынка. Поэтому НБУ объявил о расширении номинального ряда: с 4 сентября 2026 года в обращение будет введена новая банкнота номиналом 2 000 гривен.