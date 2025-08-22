UA

Долар знову подорожчав після падіння до мінімуму з початку квітня

Фото: курс долара зріс на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2839 гривень за 1 долар (+0,0654 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,91 гривень за 1 євро (-0,0725 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 41,33-41,36 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,35 гривень.

 

Курс євро-долар

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших валют, зріс на 0,1%. Курс євро знизився на 0,1% до 1,15985 долара після того, як перегляд офіційних даних показав, що економіка Німеччини скоротилася на 0,3% у другому кварталі.

