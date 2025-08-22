Доллар снова подорожал после падения до минимума с начала апреля

Официальный курс на 25 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2839 гривен за 1 доллар (+0,0654 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,91 гривен за 1 евро (-0,0725 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 41,33-41,36 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 48,35 гривен.