Долар і євро дешевшають в обмінних пунктах
Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 22 серпня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,35 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,35 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,18-41,21 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму з початку квітня.
Офіційний курс на 22 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2185 гривень за 1 долар (-0,1597 грн). Це мінімальний рівень з 9 квітня (41,174 гривень).
Офіційний курс євро становитиме 47,9825 гривень за 1 євро (-0,1859 грн).