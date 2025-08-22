ua en ru
Долар і євро дешевшають в обмінних пунктах

Україна, П'ятниця 22 серпня 2025 10:08
Долар і євро дешевшають в обмінних пунктах Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 22 серпня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,35 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,35 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,18-41,21 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар впав до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 22 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2185 гривень за 1 долар (-0,1597 грн). Це мінімальний рівень з 9 квітня (41,174 гривень).

Офіційний курс євро становитиме 47,9825 гривень за 1 євро (-0,1859 грн).

