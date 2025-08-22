Долар і євро дешевшають в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 22 серпня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,35 гривень. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,35 гривень. На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,18-41,21 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.