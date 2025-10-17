Долар знову подорожчав в обмінниках, курс євро перевищив 49 гривень

Курс долара в обмінних пунктах України знову перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також дорожчає.
Станом на ранок 17 жовтня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 40,05 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,00 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 10 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після шести днів зростання.
Офіційний курс на 17 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6358 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).
Офіційний курс євро складе 48,5224 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).
Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, гривня може поступово девальвувати до 42,4 грн/долар наприкінці 2025 року. У 2026 році очікується курс 44,5 грн/долар.
Компанія поліпшила прогноз щодо курсу у зв'язку з очікуванням "репараційного кредиту", який покриє всі потреби України на найближчі роки.