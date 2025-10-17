Долар знову подорожчав в обмінниках, курс євро перевищив 49 гривень

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, гривня може поступово девальвувати до 42,4 грн/долар наприкінці 2025 року. У 2026 році очікується курс 44,5 грн/долар.

Компанія поліпшила прогноз щодо курсу у зв'язку з очікуванням "репараційного кредиту", який покриє всі потреби України на найближчі роки.