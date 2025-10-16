ua en ru
Долар подешевшав після тижневого зростання

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 15:47
Долар подешевшав після тижневого зростання Фото: курс долара впав на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після шести днів зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6358 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,5224 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).
На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,65-41,68 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку долар впав до 41,90 гривень, євро зріс до 48,85 гривень.

Прогноз курсу

Девальваційні настрої бізнесу погіршилися. Більшість вважає, що курс зросте, але буде нижчим за 45 гривень.

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 44,11 грн/долар.

При цьому в II кварталі бізнес очікував курс 43,84 грн/долар.

