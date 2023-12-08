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Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 11 грудня

Україна, П'ятниця 08 грудня 2023 15:54
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Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 11 грудня Фото: курс долара виріс на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара. З початку місяця долар подорожчав на 1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,7424 грн за 1 долар (+0,0702 грн).

Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 11 грудня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,601 гривень за 1 євро (+0,1050 грн).

Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 11 грудня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 9 копійок до 36,75-36,77 грн/долар (купівля-продаж).

Долар знову подорожчав: НБУ встановив курс на 11 грудня

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,40 гривень за долар.

Прогнози курсу

Аналітики фінансової групи ICU вважають, що в Україні вже склалися умови для помірної та керованої девальвації. За прогнозом, курс долара до кінця поточного року може залишитися без змін - на рівні 36,7 гривень. Однак наприкінці 2024 року долар може коштувати 41 гривню.

При цьому аналітики Dragon Capital вважають, що курс долара може зрости наприкінці 2024 року до 39 гривень. На їхню думку, НБУ не піде на різкі кроки.

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