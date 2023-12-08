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Доллар снова подорожал: НБУ установил курс на 11 декабря

Украина, Пятница 08 декабря 2023 15:54
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Доллар снова подорожал: НБУ установил курс на 11 декабря Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. С начала месяца доллар подорожал на 1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,7424 гривен за 1 доллар (+0,0702 грн).

Доллар снова подорожал: НБУ установил курс на 11 декабря

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,601 гривен за 1 евро (+0,1050 грн).

Доллар снова подорожал: НБУ установил курс на 11 декабря

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 36,75-36,77 грн/доллар (покупка-продажа).

Доллар снова подорожал: НБУ установил курс на 11 декабря

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 37,40 гривен за доллар.

Прогнозы курса

Аналитики финансовой группы ICU считают, что в Украине уже сложились условия для умеренной и управляемой девальвации. По их прогнозу, курс доллара до конца текущего года может остаться без изменений - на уровне 36,7 гривен. Однако в конце 2024 года доллар может стоить 41 гривну.

При этом аналитики Dragon Capital считают, что курс доллара может вырасти в конце 2024 года до 39 гривен. По их мнению, НБУ не пойдет на резкие шаги.

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