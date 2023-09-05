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Долар знову подорожчав: курси валют в обмінних пунктах

Україна, Вівторок 05 вересня 2023 11:05
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Долар знову подорожчав: курси валют в обмінних пунктах Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта продовжує дешевшати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 5 вересня середній курс долара в Україні зріс на 5 копійок до 37,85 гривні, курс євро впав на 15 копійок до 41,10 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,35 гривні, євро по 40,40 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 5 вересня становить 39,4977 гривні за євро (-0,1244 гривні).

Долар знову подорожчав: курси валют в обмінних пунктах

Валютний ринок в Україні

За даними НБУ, у серпні населення України відновило скуповування валюти в банках. За місяць українці купили на 150 млн доларів більше, ніж продали. З початку року громадяни поповнили свої валютні резерви майже на 2 млрд доларів.

НБУ з кінця серпня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту обсягом 50 тисяч гривень на місяць. Цю валюту банки отримують від НБУ за курсом 36,93 гривні за долар і продають громадянами приблизно по 37,50. Це може призвести до того, що курс на готівковому ринку повернеться на цей рівень. У серпні курс виріс на 1 гривню до 38,60 гривень за долар.

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Курс долара Національний банк України
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