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Доллар снова подорожал: курсы валют в обменных пунктах

Украина, Вторник 05 сентября 2023 11:05
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Доллар снова подорожал: курсы валют в обменных пунктах Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта продолжает дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 5 сентября средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек до 37,85 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 41,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,35 гривен, евро по 40,40 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 5 сентября составляет 39,4977 гривен за евро (-0,1244 гривен).

Доллар снова подорожал: курсы валют в обменных пунктах

Валютный рынок в Украине

По данным НБУ, в августе население Украины возобновило скупку валюты в банках. За месяц украинцы купили на 150 млн долларов больше, чем продали. С начала года граждане пополнили свои валютные резервы почти на 2 млрд долларов.

НБУ с конца августа разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен в месяц. Эту валюту банки получают от НБУ по курсу 36,93 гривен за доллар и продают гражданами приблизительно по 37,50. Это может привести к тому, что курс на наличном рынке вернется на этот уровень. В августе курс вырос на 1 гривну до 38,60 гривен за доллар.

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