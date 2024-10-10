Долар знову пішов угору: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України знову перейшов до зростання. Тим часом єдина європейська валюта дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 10 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок - до 41,49 гривень. У покупці середній курс залишається на рівні 41 гривні.

Середній курс євро продовжує знижуватися, у продажу - до 45,78 гривень, у купівлі - до 45,26 гривень.

Сьогодні на міжбанку курс перебуває на рівні 41,17-41,22 грн/долар (купівля-продаж). Що на одну копійку вище у порівнянні із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Зазначимо, готівковий долар пішов вгору після того, як напередодні Національний банк трохи підняв офіційний курс.

Офіційний курс на 10 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1934 гривень за 1 долар (+0,0178 грн).

Курс євро на сьогодні встановлено на позначці 45,1274 гривень за 1 євро (-0,1163 грн).

Долар за рік подорожчав на 13%

З жовтня 2024 року по жовтень 2025 року офіційний курс гривні до долара ослаб майже на 13%. Це сталося через поєднання таких чинників, як тривала війна, руйнування енергетики, чутки про "дефолт", а також пом'якшення монетарної політики та валютних обмежень, пояснив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Водночас, така динаміка курсу дозволила утримати інфляцію протягом цього року близько до цільових 5%. А також сприяла покращенню стану зовнішньої торгівлі.