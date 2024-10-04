Чому долар подорожчав за останній рік: голова НБУ назвав основні причини

Національний банк України рік тому, 3 жовтня 2023 року відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. За цей час долар подорожчав майже на 13% через низку причин.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Ми розуміємо, що за підсумками року керованої гнучкості люди насамперед зважатимуть на показник девальвації офіційного курсу. Так, офіційний курс гривні до долара послабився майже на 13%", - написав він.

За його словами, це відбулося на тлі поєднання екзогенних факторів (триваліша та інтенсивніша війна, руйнування енергетики, чутки про "дефолт"), пом'якшення монетарної політики і валютних обмежень Нацбанком, що було критично важливо для бізнесу та стимулювання економічної активності.

Водночас, зазначив Пишний, така динаміка курсу, по-перше, дала змогу утримати інфляцію протягом цього року близько до цілі НБУ (5%), а її прискорення в серпні було очікуваним і зумовлювалося факторами на боці пропозиції продовольчих товарів. По-друге – не підважила подальше поліпшення інфляційних очікувань. По-третє – сприяла поліпшенню стану зовнішньої торгівлі: дефіцит торгівлі за вісім місяців 2024 року знизився до 22,2 млрд доларів порівняно з 24,5 млрд доларів торік. По-четверте, таке послаблення гривні не підважило привабливість активів у національній валюті.

"Так, за рік курс гривні до долара на готівковому ринку, де купує та продає валюту населення, послабився на 9%. Нагадаю, що ставки за гривневими строковими депозитами рік тому навіть за вирахування податків перевищували 12%. Ставки за облігаціями внутрішньої державної позики були ще вищими і сягали 19%", - нагадав голова НБУ.

Пишний додав, що в контексті привабливості гривні завданням НБУ насамперед є захист гривневих заощаджень населення від інфляції. "Цей захист був забезпечений повною мірою, у тому числі завдяки помірній курсовій динаміці", - вважає він.