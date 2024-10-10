Доллар снова пошел вверх: свежие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины снова перешел к росту. Тем временем единая европейская валюта дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На утро 10 октября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек - до 41,49 гривен. В покупке средний курс остается на уровне 41 гривны.

Средний курс евро продолжает снижаться, в продаже - до 45,78 гривен, в покупке - до 45,26 гривен.

Сегодня на межбанке курс находится на уровне 41,17-41,22 грн/доллар (покупка-продажа). Что на одну копейку выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Отметим, наличный доллар пошел вверх после того, как накануне Национальный банк немного поднял официальный курс.

Официальный курс на 10 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1934 гривен за 1 доллар (+0,0178 грн).

Курс евро на сегодня установлен на отметке 45,1274 гривен за 1 евро (-0,1163 грн).

Доллар за год подорожал на 13%

С октября 2024 по октябрь 2025 года официальный курс гривны к доллару ослаб почти на 13%. Это произошло из-за сочетания таких факторов, как длительная война, разрушение энергетики, слухи о "дефолте", а также смягчение монетарной политики и валютных ограничений, объяснил глава Нацбанка Андрей Пышный.

В то же время такая динамика курса позволила удержать инфляцию в течение этого года близко к целевым 5%. А также способствовала улучшению состояния внешней торговли.