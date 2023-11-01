Долар знову перейшов до зростання: курс валют в обмінних пунктах

Середній курс долара знизився у продажу до 37,89 гривень, у купівлі - до 37,31 гривень. Середній курс євро продовжує тренд і знизився до 40,39 та 39,60 гривень відповідно.

В українських обмінниках долар навпаки зміцнився і продається за 37,85 гривень, курс у купівлі - 37,44 гривень. Готівковий євро продають сьогодні по 40,34 гривні, а купують по 39,88 гривні.

На міжбанківському валютному ринку курс долара майже не змінився порівняно із закриттям попередньої сесії та перебуває в коридорі 36,24-36,26 (купівля-продаж).

Офіційний курс

Примітно, що готівковий долар зростає на тлі падіння офіційного курсу до мінімуму за 15 місяців. На сьогоднішній день Національний банк України встановив його на позначці 36,2812 гривень за 1 долар (-0,0847грн). Нижче за цей рівень американська валюта коштувала ще до підвищення фіксованого курсу в липні 2022-го до 36,56 гривень.

Офіційний курс євро після зростання наприкінці минулого тижня втратив майже дві копійки, на 1 листопада він встановлений на позначці - 38,5624 гривень за 1 євро (-0,01730 грн).

Що було минулого тижня

Як пише голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненко в огляді для РБК-Україна, минулого тижня валютний ринок залишався під контролем Нацбанку і поступово звикав до нового валютного режиму - керованої гнучкості курсоутворення

Готівкова гривня в системно важливих банках минулого тижня посилилася приблизно на 0,1% до 37,3-38,0 грн/долар.

Докладніше про новий режим курсоутворення читайте у матеріалі РБК-Україна.