Курс стане гнучким. Навіщо це та що буде з доларом: відповіді на головні питання

Національний банк України з 3 жовтня запроваджує режим керованої гнучкості обмінного курсу. Однак це не означає, що долар відпустили у "вільне плавання".

Під час підготовки матеріалу використовувалися: прес-релізи Нацбанку, заяви голови НБУ Андрія Пишного, а також його заступників Юрія Гелетія та Сергія Ніколайчука.

Навіщо перехід на гнучкий курс?

Нацбанк сподівається, що новий курсовий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку. І зменшить ризики накопичення валютних дисбалансів.

Керована гнучкість стане наступним кроком для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому. Це режим грошово-кредитної політики з метою забезпечити цінову стабільність у країні.

Передумовами для переходу стали:

стійке зниження інфляції

накопичення значних міжнародних резервів

зростання привабливості гривневих депозитів та ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики)

Український та світовий досвід свідчить, що тривала фіксація курсу призводить до дисбалансів та серйозних проблем у майбутньому.

Це може не лише послабити економіку та фінансову систему прямо зараз, а й ускладнити поновлення ділової активності на етапі відновлення України.

"Більшість українців добре пам'ятають валютні кризи 2008 та 2014-2015 років, коли національна валюта суттєво послаблювалася. Глибина цих криз багато в чому посилювалася через багаторічну фіксацію курсу", - додали в НБУ.

Багаторічне утримання курсу зазвичай закінчується однаково - накопичуються валютні дисбаланси, вичерпуються міжнародні резерви, після чого йдуть глибока девальвація та економічний спад.

Гнучкий курс вимагав МВФ?

Голова НБУ Андрій Пишний нагадує, що стратегія валютної лібералізації та переходу до гнучкого курсоутворення були одним із структурних маяків у домовленостях із Міжнародним валютним фондом.

"Ми рухаємося в рамках стратегічної мети, навіть покрокового плану, який чітко можна простежити, виходячи з наших публічних комунікацій та відповідно прийнятих рішень", - додав він.

Що зміниться для українців?

Від завтра офіційний курс визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за участю Нацбанку.

Правила встановлення готівкового та карткового курсу залишаться без змін. Саме у цих сегментах ринку населення купує та продає валюту. Тобто правила будуть такими самими, як і останні півтора роки.

Зазначимо, що весь цей час обмінний курс не був фіксованим: було як зниження, так і підвищення. Наприклад, у липні 2023-го готівковий долар у продажу опускався нижче за 37,2 гривень.

Новий механізм також має сприяти наближенню готівкового курсу до офіційного.

Зокрема, НБУ вживатиме заходів для збільшення можливості банків задовольняти попит на готівку. Або пом'якшувати обмеження на купівлю валюти на готівковому ринку або онлайн.

За словами голови Пишного, рішення переважно стосується бізнесу, який купує та продає валюту на міжбанку. Він також зазначив, що за фактом українці вже давно живуть у режимі гнучкого курсу. З початку року гривня зміцнилася щодо долара на 7%, тоді як минулого року просіла на 50%.

Курс відпустили у "вільне плавання"?

Керована гнучкість відрізняється від плаваючого курсоутворення, яке діяло до 24 лютого 2022 року. З новим режимом регулятор продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку, залишаючись ключовим гравцем.

Нацбанк компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки цьому курс може змінюватись в обидві сторони: зростати та знижуватися.

Крім того, регулятор обіцяє обмежувати курсові коливання, не допускаючи різкого ослаблення чи зміцнення гривні.

"НБУ не відпустив курс. Ні. Ми не повернулися до режиму плаваючого курсоутворення, який був до повномасштабного вторгнення. Ми поки цей варіант навіть не розглядали, враховуючи структурний дефіцит валюти на ринку", - заявив Андрій Пишний.

Довоєнний режим не підходить, оскільки на ринку є структурний дефіцит валюти. За плаваючого курсу така ситуація призведе до постійного падіння гривні. Керована гнучкість дозволить компенсувати структурну різницю між попитом і пропозицією.

На сьогодні міжнародні резерви становлять близько 40 млрд доларів. І це посилює здатність зберігати курсову стійкість.

Як Нацбанк стабілізуватиме готівковий ринок?

За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, після переходу на керовану гнучкість Нацбанк продовжить моніторити ринок. Він також зазначив, що минулого року різниця між офіційним фіксованим курсом та готівковим у 2022-му досягала 20%, а в цьому після пом'якшення валютних обмежень впала до 3%.

"У нас є арсенал роботи з цією множинністю курсів... Ми дозволили купувати безготівковим каналом 50 тисяч гривень, ми збільшили можливість вкладів зі 100 до 200 тисяч гривень на депозит", - зазначив він і додав, що НБУ має напрацювання для впливу на попит на готівковому ринку, переводячи його в безготівковий сегмент.

Чи є коридор, в рамках якого може бути відхилення від поточного курсу?

Як пояснив Гелетій, НБУ має тактику, але її не можуть деталізувати.

"Як було зазначено, наш пріоритет - забезпечення стійкості на валютному ринку. І, повірте, у нас є якісний арсенал, щоб це реалізувати", - зазначив він.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук додав, що регулятор дозволятиме валютні коливання і, ймовірно, згладжуватиме їх щоденно.

"Ми не озвучуємо конкретні параметри своїх інтервенцій. Але ці параметри, особливо на перших етапах, мінімізуватимуть коливання", - наголосив він.

Також у Нацбанку додали, що дотримуються "конструктивної невизначеності", щоб уникнути спекуляцій на валютному ринку.

Що тепер буде із доларом?

"На жаль, ми ніколи не даємо прогнозів і наше бачення оптимального курсу. Ми говоримо про нашу мету. Ціль та пріоритет залишаються неминучими. Курсова стійкість - один із найважливіших компонент нашої стабільності", - зазначив Андрій Пишний.

Чи будуть нові пом'якшення на валютному ринку?

Як заявили у Нацбанку, на третьому етапі валютної лібералізації очікується збільшення обсягів грошових переказів. Поки ж готуються до завершальних кроків першого етапу.

Курс встановлюватимуть щоденно. Яким він буде завтра?

Від завтра банки зможуть продавати та купувати безготівкову валюту за курсом, який вони встановлюють самостійно без обмеження в 1% від того курсу, який був.

"Курс, з якого завтра почне функціонувати ринок, це 36,57 гривень за долар. Ми подивимося, як завтра пройдуть торги, і зробимо висновки та винесемо рішення пообіді, о 15:30, щодо встановлення курсу наступного дня", - наголосив Юрій Гелетій.

Чи є перспектива повернення до фіксованого курсу?

Нацбанк залежно від ситуації на ринку та макроекономічних умов коригуватиме параметри своїх інтервенцій та за необхідності звужувати чи розширювати коливання

"Зараз у нас немає обмежень для того, що ми точно не повернемося до фіксованого курсу, але це точно не наш базовий варіант", - наголосив Сергій Ніколайчук.

Як уточнив Пишний, у нинішніх умовах воєнна кампанія має велике значення. І залежно від того, як вона розвиватиметься, прийматимуться рішення щодо валютного ринку.

Чи є сенс масово скуповувати долари? Що кажуть у НБУ

У Нацбанку звернули увагу на те, що до стратегії валютної лібералізації закладено забезпечення привабливості гривневих активів.

"Відповідно, ми не плануємо допускати таких коливань, які поставили б під питання привабливість гривневих активів. Це важливий меседж, який ми намагаємося донести. Про те, що активи в українській валюті є досить прибутковими. Немає особливого сенсу перекидати всі свої заощадження в іноземну валюту", - додав Ніколайчук.