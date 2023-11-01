Доллар снова перешел к росту: курс валют в обменных пунктах

Средний курс доллара снизился в продаже до 37,89 гривен, в покупке - до 37,31 гривен. Средний курс евро продолжает тренд и снизился до 40,39 и 39,60 гривен соответственно.

В украинских обменниках доллар наоборот укрепился и продается за 37,85 гривен, курс в покупке - 37,44 гривен. Наличный евро продают сегодня по 40,34 гривен, а покупают по 39,88 гривен.

На межбанковском валютном рынке курс доллара почти не изменился по сравнению с закрытием предыдущей сессии и находится в коридоре 36,24-36,26 (покупка-продажа).

Официальный курс

Примечательно, что наличный доллар растет на фоне падения официального курса до минимума за 15 месяцев. На сегодня Национальный банк Украины установил его на отметке 36,2812 гривен за 1 доллар (-0,0847грн). Ниже этого уровня американская валюта стоила еще до повышения фиксированного курса в июле 2022-го до 36,56 гривен.

Официальный курс евро после роста в конце прошлой неделе потерял почти две копейки, на 1 ноября он установлен на отметке - 38,5624 гривен за 1 евро (-0,01730 грн).

Что было на прошлой неделе

Как пишет глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко в обзоре для РБК-Украина, на прошлой неделе валютный рынок оставался под контролем Нацбанка и постепенно привыкал к новому валютному режиму - управляемой гибкости курсообразования.

Наличная гривна в системно важных банках за прошлую неделю усилилась примерно на 0,1% до 37,3-38,0 грн/доллар.

Подробнее о новом режиме курсообразования читайте в материале РБК-Украина.