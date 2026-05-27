Долар знову на максимумі, євро стабільне: НБУ дав курс валют на 28 травня

Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара – американська валюта встановила новий максимум. Євро також продовжив поступове зростання.
Яким буде курс валют завтра та що залишається одним із головних факторів стабільності валютного ринку, – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
На четвер, 28 травня, НБУ встановив новий офіційний курс долара на рівні 44,30 гривні. Це одразу на 3 копійки більше, ніж днем раніше, і новий максимум для американської валюти.
Євро також продовжив зростання. Офіційний курс європейської валюти на 28 травня становить 51,54 гривні, що також на 3 копійки вище за попередній показник.
Таким чином, обидві ключові валюти продовжують рух угору, хоча зміни залишаються помірними.
Курс валют НБУ на 28 травня (Інфографіка РБК-Україна)
За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тараса Лєсового, одним із головних факторів стабільності валютного ринку залишається рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 15%.
Це підтримує привабливість гривневих депозитів для населення. Наразі максимальні ставки за вкладами з урахуванням акційних пропозицій банків становлять 16–17,5% річних.
Як пояснює експерт, навіть із урахуванням прогнозованої інфляції на рівні 9,4% та оподаткування депозитного доходу, українці можуть отримати чистий прибуток у межах 3–4%.
Через це гривневі депозити наразі залишаються більш зрозумілим і потенційно вигіднішим інструментом збереження коштів, ніж купівля валюти ''на всяк випадок''.