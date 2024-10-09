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Долар знову іде вгору, євро падає вже тиждень: курс валют на 10 жовтня

Київ, Середа 09 жовтня 2024 16:20
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Долар знову іде вгору, євро падає вже тиждень: курс валют на 10 жовтня Фото: курс долара знову трохи виріс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Національний банк України (НБУ) трохи підняв офіційний курс долара щодо гривні. Тим часом курс євро знижується упродовж тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1934 гривень за 1 долар (+0,0178 грн).

Долар знову іде вгору, євро падає вже тиждень: курс валют на 10 жовтня

bank.gov.ua

Курс євро на завтра встановлено на позначці 45,1274 гривень за 1 євро (-0,1163 грн).

Долар знову іде вгору, євро падає вже тиждень: курс валют на 10 жовтня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс перебував на позначках 41,16-41,20 грн/долар (купівля-продаж). Це на одну копійку вище порівняно із закриттям у попередній день.

Долар знову іде вгору, євро падає вже тиждень: курс валют на 10 жовтня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара піднявся на копійку - до 41,43 гривень.

Курс долара у жовтні

Попри те, що у жовтні традиційно оживає валютний ринок рахунок великих обсягів попиту та пропозиції, різкої зміни курсу долара чекати не варто. Про це РБК-Україна сказав керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль.

По-перше, тому що у НБУ достатньо ресурсів для того, щоб продовжувати політику керованої гнучкості у формуванні курсу. По-друге, на тлі підвищеного попиту на валюту поступовий дрейф у бік підвищення можливий, але з високою ймовірністю ринковий діапазон залишиться в межах 41,00-42,00 гривень за 1 долар.

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