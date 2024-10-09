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Доллар снова идет вверх, евро падает неделю: курс валют на 10 октября

Киев, Среда 09 октября 2024 16:20
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Доллар снова идет вверх, евро падает неделю: курс валют на 10 октября Фото: курс доллара снова немного вырос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Национальный банк Украины (НБУ) немного поднял официальный курс доллара к гривне. Тем временем курс евро снижается в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1934 гривен за 1 доллар (+0,0178 грн).

Доллар снова идет вверх, евро падает неделю: курс валют на 10 октября

bank.gov.ua

Курс евро на завтра установлен на отметке 45,1274 гривен за 1 евро (-0,1163 грн).

Доллар снова идет вверх, евро падает неделю: курс валют на 10 октября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс находился на отметках 41,16-41,20 грн/доллар (покупка-продажа). Это на одну копейку выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар снова идет вверх, евро падает неделю: курс валют на 10 октября

udinform.com

На наличном рынке курс доллара поднялся на копейку - до 41,43 гривен.

Курс доллара в октябре

Несмотря на то, что в октябре традиционно оживает валютный рынок счет больших объемов спроса и предложения, резкого изменения курса доллара ждать не стоит. Об этом РБК-Украина сказал руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.

Во-первых, потому что у НБУ достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать политику управляемой гибкости в формировании курса. Во-вторых, на фоне повышенного спроса на валюту постепенный дрейф в сторону повышения возможен, но с высокой вероятностью рыночный диапазон останется в пределах 41,00-42,00 гривен за 1 доллар.

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