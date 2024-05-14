Долар знову дорожчий за 40 гривень: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України зріс і знову перевищив 40 гривень. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 14 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 40,05 гривні, курс євро зріс на 10 копійок 43,25 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,55 гривні, євро по 42,55 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,70-39,75 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Офіційний курс на 14 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6196 грн за 1 долар (-0,1010 грн.). Курс євро становитиме 42,7495 гривень за 1 євро (-0,0653 грн).

Валютна лібералізація

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, центробанк працює над наступним пакетом пом'якшення валютних обмежень. При цьому він заявив, що успіх валютної лібералізації багато в чому залежить від того, наскільки відповідальними будуть підприємства.

Останній великий пакет пом'якшення обмежень, введений з 4 травня ,коштуватиме 5,5 млрд. доларів.