Голова НБУ назвав умови для наступного етапу скасування валютних обмежень

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook .

"Важливо, що наші рішення повністю відповідають задекларованій нами Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування", - сказав він під час зустрічі з Американською торговельною палатою в Україні та Європейською бізнес асоціацією.

Як зазначив Пишний, НБУ поки що не збирається дозволяти погашати старі борги бізнесу у валюті.

"Валютний ресурс країни є обмеженим, а тому ми поки що не можемо дати змогу бізнесу і обслуговувати, і погашати такі кредити без обмежень. Це б згенерувало багатомільярдний попит на валюту, що підважило б курсову стійкість та макрофінансову стабільність", - заявив голова НБУ.

За його словами, за останній місяць НБУ отримав низку запитів на суттєве збільшення строків повернення експортної виручки по різних галузях, але поки що не вбачає достатніх підстав для цього.

"НБУ не має змоги пом'якшувати капітальні обмеження та одночасно розширювати терміни повернення експортної виручки. Перші створюватимуть додатковий попит на іноземну валюту, другі - позначаться на зменшенні пропозиції. Робити одномоментно різновекторні речі - дуже небезпечно", - сказав він.

Пишний навів такі цифри: після скорочення строку повернення експортної виручки у листопаді 2023 року для аграрної продукції до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за І квартал 2024 року було позитивним і в середньому становило 134 млн доларів на місяць. Натомість у другому півріччі 2023 році воно було від’ємним (в середньому -1,3 млрд доларів на місяць).

"Ми прозорі та послідовні у своїх діях. Та хочемо відповідних дій з боку бізнесу. Адже успіх валютної лібералізації багато в чому залежить від того, наскільки відповідальними будуть підприємства", - сказав голова НБУ.