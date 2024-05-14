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Доллар снова дороже 40 гривен: свежие курсы в обменниках

Украина, Вторник 14 мая 2024 10:50
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Доллар снова дороже 40 гривен: свежие курсы в обменниках Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос и снова превысил уровень 40 гривен. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 14 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 40,05 гривен, курс евро вырос на 10 копеек 43,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,55 гривен, евро по 42,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,70-39,75 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Официальный курс на 14 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,6196 гривен за 1 доллар (-0,1010 грн). Курс евро составит 42,7495 гривен за 1 евро (-0,0653 грн).

Валютная либерализация

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, центробанк работает над следующим пакетом смягчения валютных ограничений. При этом он заяви, что успех валютной либерализации во многом зависит от того, насколько ответственными будут предприятия.

Последний крупный пакет смягчения ограничений, введенный с 4 мая, будет стоить 5,5 млрд долларов.

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